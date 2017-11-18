‘Trabzon en ciddi maçımız’

SÜPER LİG'DE ateş hattında sıkıntılı günler geçiren Osmanlıspor, yarın Trabzonspor'la deplasmanda yapacağı kritik karşılaşmaya adeta final gözüyle bakıyor. Teknik Direktör İrfan Buz, "Trabzonspor maçı en ciddi müsabakamız. Kesinlikle iyi bir neticeyle dönmek istiyoruz" yorumunu yaptı