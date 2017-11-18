Osmanlı Karadeniz'de puan arayacak
Osmanlıspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 16.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Lige istediği başlangıcı yapamayan ve alt sıralardan kurtulmaya çalışan Osmanlıspor, 8 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor. Mor-sarılılarda eksik oyuncu bulunmuyor.
Teknik direktörlük değişikliğine giderek takımın başına Rıza Çalımbay'ı getiren Trabzonspor ise 13 puanla 12. sırada bulunuyor.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:10
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Quaresma ilk kez kaçırdı
Toplam 2
Yorum
Nirvana Bu doğru değil . Q7 Beşiktaşa ilk geldiğinde de bir -iki penaltı kaçırmıştı . En son penaltı atması gereken oyuncu odur .
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Quaresma ilk kez kaçırdı
Toplam 2
Yorum
vaneri Quaresma tüm kornerleri ve serbest atışları kullanıyor ve asla başarılı değil. Kaçıracağı belliydi.Artık başka biri atmalı bu atışları.
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Alkışlar Gomis’e
Toplam 1
Yorum
MEHMET ALPASLAN PARA HER ZAMAN KAZANABİLİRSİN.aMA GÖNÜLLERİ İŞTE BÖYLE PARASIZ KAZANABİLİRSİN
Osmanlı Karadeniz'de puan arayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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