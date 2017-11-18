 Osmanlı Karadeniz'de puan arayacak – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Osmanlı Karadeniz'de puan arayacak

    Osmanlı Karadeniz'de puan arayacak

    Osmanlıspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

    Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 16.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

    Lige istediği başlangıcı yapamayan ve alt sıralardan kurtulmaya çalışan Osmanlıspor, 8 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor. Mor-sarılılarda eksik oyuncu bulunmuyor.

    Teknik direktörlük değişikliğine giderek takımın başına Rıza Çalımbay'ı getiren Trabzonspor ise 13 puanla 12. sırada bulunuyor.

    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:10
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