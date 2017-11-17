Buz, Süper Lig'deki her maçın kendileri için önemli olduğunu ve karşılaşma seçme lükslerinin bulunmadığını ifade etti. Buz, "Trabzonspor maçı en ciddi müsabakamız. Oradan kesinlikle iyi bir neticeyle dönmek istiyoruz." dedi.

Futbolcuların, 19 Kasım Pazar günü oynanacak maça, milli takım arasını da iyi değerlendirerek özverili çalıştıklarını anlatan Buz, "Trabzonspor için de bizim için de çok önemli bir karşılaşma. İçeride iki maç kazandık ve bir de Fenerbahçe ile berabere kaldık. Fenerbahçe maçını geçtik şimdi Trabzonspor karşılaşmasına hazırlanıyoruz. Her müsabaka bizim için önemli." değerlendirmesini yaptı.

Ligdeki bütün takımların hesap içinde olduğunu vurgulayan Buz, "Önünüzdeki rakibi iyi analiz etmeniz gerekiyor. Karşılaşmada üç puan alabiliyorsanız alırsınız, olmadı bir puan da iyidir. İki hafta sonraki müsabakada şu kadar puanımız olacak, bu olmaz. O yüzden hep maç maç gidiyoruz. Kendimizi geliştirdiğimizde puanlar da gelecektir." diye konuştu.

- "Takımı stabilize etmeye çalışıyoruz"

İyi bir hava yakaladıklarını dile getiren Buz, "Futbolcu arkadaşlarımız uzun negatif bir dönemden geçti. Onu durdurmaya çalışıyoruz. Futbolcu kardeşlerimiz kalitelerini biliyorlar." yorumunu yaptı.

Fenerbahçe maçındaki bir puanın öz güven açısından önemine dikkati çeken Buz, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli bir puandı. 90 dakikaya baktığımızda en azından bir puanı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Baktığımızda takımın savunmasını düzelttik. Çok gol yeme sıkıntımız yok. Öne çıkışlarda pozisyonlara girme konusunda çalışıyoruz. Osmanlıspor, penaltı alamayan tek takımdır. Bunu da çok anlamış değilim. Biz kendi doğrularımızın üzerine gideceğiz."