 Osmanlıspor’un penaltı isyanı – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Osmanlıspor’un penaltı isyanı

    Osmanlıspor’un penaltı isyanı
    FENERBAHÇE'Yİ Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında konuk eden Osmanlıspor 21. dakikada yaşanan bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu. Başkent temsilcisinde Aminu 21. dakikada ceza sahası içinde yerde kaldı. Ancak maçın hakemi Fırat Aydınus, Neto ile İsla'nın arasında kalarak yere düşen Aminu'nun pozisyonuna devam dedi. Osmanlısporlu oyuncular bu pozisyona uzun süre itiraz etti.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:52
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