F.Bahçe bereketi

Osmanlıspor taraftarı maçlara fazla ilgi göstermiyordu. Kanarya coşkuyu artırdı

SÜPER Lig'de Fenerbahçe'nin Osmanlıspor'a konuk olduğu mücadelede statta yer yer boşluklar göze çarptı. Ancak önceki maçlara nazaran Osmanlıspor taraftarı daha çok rağbet gösterdi. Osmanlı Stadı'ndaki mücadeleyi 3 bin 250 taraftar izledi. Osmanlıspor taraftarı takımlarını ileri itmek için tezahüratlar yaparken, Fenerbahçeliler de kendilerine ayrılan bölümden futbolcularına destek verdi.