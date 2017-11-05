 F.Bahçe bereketi – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    F.Bahçe bereketi

    F.Bahçe bereketi

    Osmanlıspor taraftarı maçlara fazla ilgi göstermiyordu. Kanarya coşkuyu artırdı

    SÜPER Lig'de Fenerbahçe'nin Osmanlıspor'a konuk olduğu mücadelede statta yer yer boşluklar göze çarptı. Ancak önceki maçlara nazaran Osmanlıspor taraftarı daha çok rağbet gösterdi. Osmanlı Stadı'ndaki mücadeleyi 3 bin 250 taraftar izledi. Osmanlıspor taraftarı takımlarını ileri itmek için tezahüratlar yaparken, Fenerbahçeliler de kendilerine ayrılan bölümden futbolcularına destek verdi.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:05
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