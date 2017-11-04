 İrfan Buz: Kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüz – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    : Kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüz

    İrfan Buz: Kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüz

    Osmanlıspor Teknik Direktörü , 1-1 sona eren Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    "Son anda olsa da 90 dakika isteyen, coşan ve inanan Osmanlıspor takımı vardı. Son dakikalarda 1 puan aldığımız için sevinçliyiz, kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüz. Toparlanma sürecine gittik, iç sahadaki 2 maçımızı kazanmıştık. Geçen hafta kaybettik ve o maçta geçiş oyununu sağlayamadık. Cesaretli kadroyla sahada çıktık. Fenerbahçe zorlandı, fazlasıyla hak ettiğimiz 1 puanı aldık"

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:00
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