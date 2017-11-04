İrfan Buz: Kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüz
Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 1-1 sona eren Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Son anda olsa da 90 dakika isteyen, coşan ve inanan Osmanlıspor takımı vardı. Son dakikalarda 1 puan aldığımız için sevinçliyiz, kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüz. Toparlanma sürecine gittik, iç sahadaki 2 maçımızı kazanmıştık. Geçen hafta kaybettik ve o maçta geçiş oyununu sağlayamadık. Cesaretli kadroyla sahada çıktık. Fenerbahçe zorlandı, fazlasıyla hak ettiğimiz 1 puanı aldık"
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:00
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Aykut Kocaman itiraf etti! Özgüvenimiz...
Toplam 1
Yorum
dldld yenilcen aykut kocakafa
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Valbuena’ya ‘90 dakika’ mesajı
Toplam 5
Yorum
Nazara geldi. 10 dak kaldı sahada
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Bajic de listede
Toplam 7
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yanarı yanarım gayseriye kaptırılan 2 puana yanarım..suçlu hoca dır sonra topçular sonra popçular :)))
İrfan Buz: Kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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