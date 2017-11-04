İrfan Buz: Kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüz

"Son anda olsa da 90 dakika isteyen, coşan ve inanan Osmanlıspor takımı vardı. Son dakikalarda 1 puan aldığımız için sevinçliyiz, kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüz. Toparlanma sürecine gittik, iç sahadaki 2 maçımızı kazanmıştık. Geçen hafta kaybettik ve o maçta geçiş oyununu sağlayamadık. Cesaretli kadroyla sahada çıktık. Fenerbahçe zorlandı, fazlasıyla hak ettiğimiz 1 puanı aldık"