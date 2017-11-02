İrfan Buz Fenerbahçe maçı ve sıkıntılı süreçten geçen başkent ekibinin içinde bulunduğu durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ligde 7 puanla son sırada yer alan Osmanlıspor'un teknik direktörü Buz, geçen hafta deplasmanda Atiker Konyaspor ile önemli bir müsabakaya çıktıklarını ancak talihsiz bir golle karşılaşmayı kaybettiklerini belirtti.

Buz, 1-0 yenildikleri maçta defansif anlamda iyi işler yapmalarına rağmen hücumda çoğalma noktasında ve final paslarında sorunlar yaşadıklarını anlattı.

Artık önlerindeki Fenerbahçe maçına konsantre olmaları gerektiğine işaret eden Buz, "Fenerbahçe bu müsabakada favori görünecektir. Bu da gayet normal. İki takım için de önemli bir müsabaka. Futbolcu kardeşlerimiz her şeyini ortaya koyacaktır. Üç puan için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

Buz, öz güven problemi yaşamadıklarına değinerek, Osmanlıspor'un oyunsal anlamdaki sıkıntılarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Takım savunmasında sıkıntılar vardı. Bunları giderdik ama bu dengeyi kurmamız gerekiyor. Aynı şekilde öne doğru çıktığımızda çoğalma ve sonuçlandırmayla ilgili sorunları düzeltmemiz lazım. Sahamızda son iki maçımızı kazandık. Önümüzdeki Fenerbahçe karşılaşmasına konsantre olup, üç puanla ayrılmak istiyoruz."

Buz, Fenerbahçe'nin son maçında duran toptan 2 gol yediğinin hatırlatılması üzerine, "Müsabakayı izlettirdik. Taktik açıdan kendi stratejimizi kuracağız. O bizim sorunumuz değil, Fenerbahçe'nin sorunu. O yüzden antrenmanlarda kuvvetli taraflarımızı çalışmalıyız, zaaflarımızı da gidermeliyiz. İyi hazırlanıp, iyi bir mücadele vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Düşüşü durdurmalıyız"

İrfan Buz, Osmanlıspor'un geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna kalarak tarihi bir başarı elde etmesinin ardından yaşadığı düşüşe ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Başkent temsilcisinin Avrupa'da önemli bir başarı yakaladığının altını çizen Buz, şunları söyledi:

"Daha sonra Mustafa (Reşit Akçay) hocayla başlayan, Hamza (Hamzaoğlu) ve Bülent (Uygun) hocayla devam eden dönemde puansal anlamda sıkıntılar yaşandı. Bu olay kısa vadede gelmedi. Uzun vadede gelmiş bir olay. Kesinlikle bunu durdurarak, üzerine çıkmamız gerekiyor. Sonuncu olabiliriz ama puansal anlamda baktığınız zaman 12. sıradaki takımla aramızda 4 puan var. Mücadele ederek, ilk devreyi maksimum puanlarla bitirmek istiyoruz. İkinci devre de takviyelerle çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum."

Mor-sarılı ekibin başına 6. haftadaki Antalyaspor maçı öncesi geçen Buz, Osmanlıspor'un küme düşme adayı takımlar arasında gösterilmesiyle ilgili de "Bu kamuoyunun takdiri. Tabii ki puanlara ihtiyacımız var. Yalnız futbolda her şey çok çabuk değişebiliyor. 2-3 galibiyetten sonra çok farklı yerde olabiliyorsunuz. Önemli olan puansal anlamda arayı çok fazla açmadan bunu yakalamak ve üzerine çıkmak. Bunu konuşmak için daha çok erken." yorumunu yaptı.