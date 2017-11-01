Maxsö, Batıkent Tesisleri'nde, yaptığı açıklamada, "Osmanlıspor küme düşmez. İyi bir takımımız var. Son haftalarda iyi işler çıkardık. Bunu da gösterdik. Doğru yolda olduğumuz ve sıkı çalıştığımız sürece ligde ilk sıralara tırmanacağımıza inanıyorum." dedi. Sezona kötü başlamalarında ilk teknik direktörlerinin etkisi olduğunu savunan Maxsö, "Sonuçlar, teknik direktörlerle bağlantılı olur. Bundan dolayı teknik direktörlerle yolların ayrılması gerekebilir. Yeni hocamız bize güzel bir enerji getirdi. Bunu da son haftalarda gösterdiğimize inanıyorum. Daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen İrfan Buz'u değerlendiren Danimarkalı futbolcu, "Birbirimize yakın oynamamıza yardımcı oldu ve bunu sağladı. Takım olarak birlikte hareket etmeye başladık. Zaten bu da daha çok gol atmamıza etki etti. Neyi değiştirdi derseniz birbirimize yakın olmamızı sağladı." ifadelerini kullandı.

"BURADA ÇOK GÜZEL BİR ORTAM VAR"

Andreas Maxsö, Avrupa'da Türkiye hakkında kötü yorumların yapıldığını ancak kendisinin buraya geldikten büyük bir sürprizle karşılaştığını kaydetti. Türkiye'de çok sıcak bir ortamla karşılaştığını anlatan Danimarkalı savunma oyuncusu, şöyle devam etti: "Gerçekten burada çok güzel bir ortam var. Yaşadığım yer ve etrafımdaki insanlar çok güzel. Bir yardıma ihtiyacım olduğunda kimse bana sırtını dönmüyor. Herkes, her şekilde bana yardımcı oluyor. Bu ülke hakkında hiç bir şekilde kötü bir şey söyleyemem. Burada olmaktan çok memnunum."

SİMON KJAER SORUSUNA SİTEM ETTİ

Maxsö, sezon öncesi Fenerbahçe'den ayrılarak İspanya ekibi Sevilla'ya transfer olan Danimarka Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Simon Kjaer'in veliahtı olarak gösterildiğinin hatırlatılması üzerine sitemkar bir şekilde şu yorumu yaptı. ''Bu bana biraz komik geliyor. Çünkü ben kendi işimi yapıyorum. Kendi işimde en iyi olmaya çalışıyorum. Basın mensuplarının beni veliaht olarak göstermesi onların tabiridir. Kendi işime odaklanıyorum ve en iyi yerde olmaya çalışıyorum."



NEDEN OSMANLISPOR VE TÜRKİYE?

Danimarkalı stoper Andreas Maxsö, Türkiye'yi ve Osmanlıspor'u tercih etmesi hakkında ise "Öncelikle hem insani açıdan, hem de futbolculuk açısından kendimi çok geliştirebileceğim bir ülke olduğu için burayı tercih ettim. Sahada da daha fazla süre alabilmek için buradayım." görüşlerine yer verdi. Osmanlıspor'a gelmeden önce kulüp hakkında bilgi aldığını anlatan 23 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı arkadaşlarıma sordum. Zaten bir kaç Danimarkalı futbolcu da Türkiye'de oynamıştı. Onlardan da bilgi aldım. Osmanlıspor'un geçen sene UEFA Avrupa Ligi'nde maçları olmuştu. Onları izledim. Kulüp hakkında bilgim vardı. Öncelikle gerçekten iyi bir kulüp olduğu için Osmanlıspor'u tercih ettim. Danimarka Ligi'nden daha yüksek bir seviyede oynamak için buraya geldim. Kendimi burada daha fazla geliştireceğime ve daha iyi gösterebileceğime inandığım için geldim. Buraya geldiğim ve burayı seçtiğim için çok mutluyum."



?ADEBAYOR VE PİNTO HAYRANI

Andreas Maxsö, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in golcü futbolcusu Emmanuel Adebayor ve Osmanlıspor'da da Tiago Pinto'yu beğendiğini söyledi. Süper Lig'de çok kariyerli ve iyi futbolcuların bulunduğunu aktaran Maxsö, sözlerini şöyle tamamladı: "Bir isim vermek zor, belki daha fazla isimler verilebilir. Birini seçmem gerekirse 'Adebayor' derim. Gerçekten onun kariyerine ve kendisine inanılmaz saygım var. Osmanlıspor'da ise 'Tiago Pinto' derdim. Çünkü kendisi çok sakin oynuyor. Güzel bir kariyeri var ve deneyimli. Ona sahada çok ihtiyacımız oluyor."