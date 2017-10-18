Osmanlıspor'da, Karabük hazırlıkları sürüyor
Osmanlıspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. M Osmanlıspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.or-sarılı futbolcular, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Egzersiz ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, daha sonra dar alanda top kapmaca oynadı. Antrenman, pas çalışmasının ardından yarım sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Futbolculardan Numan Çürüksu, Koray Altınay, Andreas Maxsö, Tiago Pinto, Raheem Lawal, Souleymane Doukara ve Serdar Gürler, ısınma hareketleri, dayanıklık çalışması ve hafif tempolu koşuyla idmanı tamamladı. Antrenmana, sakatlıkları devam eden Josue, Aminu Umar, Payam Sadeghian, Sokol Cikalleshi ve Anıl Karaer katılmadı. Osmanlıspor, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:18
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Q7'den Fener, G.Saray ve Lens'e mesaj!
Toplam 29
Yorum
fbgs SİZ HENTBOLDA LİNK ARARKEN FB GS YARI FİNALLERDEN DÖNÜYORDU.
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Aile hayatını ikinci plana aldı
Toplam 1
Yorum
kent3434 Bu adam iyi teknik drektör bide kovdurmaya ne kadar ugrastılar
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Akhisar kabusu
Toplam 3
Yorum
HÜSEYİN UZUN başta akhisar olmak üzere bu ege takımları kendimi bildim bileli bize her maç ters geliyor. altayı-manisası çanakkalesi- biraz dikkat yahu..
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