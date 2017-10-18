Osmanlıspor'da, Karabük hazırlıkları sürüyor

Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. M Osmanlıspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.or-sarılı futbolcular, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Egzersiz ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, daha sonra dar alanda top kapmaca oynadı. Antrenman, pas çalışmasının ardından yarım sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Futbolculardan Numan Çürüksu, Koray Altınay, Andreas Maxsö, Tiago Pinto, Raheem Lawal, Souleymane Doukara ve Serdar Gürler, ısınma hareketleri, dayanıklık çalışması ve hafif tempolu koşuyla idmanı tamamladı. Antrenmana, sakatlıkları devam eden Josue, Aminu Umar, Payam Sadeghian, Sokol Cikalleshi ve Anıl Karaer katılmadı. Osmanlıspor, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.