 Golü çok kendi yok – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Golü çok kendi yok

    Golü çok kendi yok
    Sokol Cikalleshi, Süper Lig'de Bursaspor'a karşı forma giydiği 4 maçta 3 kez fileleri sarstı. Ligde en fazla gol attığı 2 takımdan biri Bursa. Ancak Arnavut futbolcu sakatlığı sebebiyle bugün Bursaspor'a karşı oynayamayacak. Sokol'un haircinde Özer Hurmacı, Anıl Karaer ve Advija Vrsajevic'in de sakatlıkları sürüyor. Yine de Osmanlı'da hedef 3 puan
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:25
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