Osmanlıspor, Bursaspor deplasmanında
Osmanlıspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Bursaspor'un konuğu olacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Başkent ekibinde hafif sakatlıkları bulunan Sokol Cikalleshi, Avdija Vrsajevic, Özer Hurmacı ve Anıl Karaer forma giyemeyecek.
Osmanlıspor, Süper Lig'de geçen hafta sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek ilk galibiyetini almıştı.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:15
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Ömür’den siftah
Toplam 1
Yorum
manuel bosuna transferler castillo her mac oynamali. burak 5 hafta dinlendirilse idi rodo ligi sallamisti simdi. burakta sakatliktan gelip formasin
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Kendisine oynuyor
Toplam 1
Yorum
tr sizin gibi para prim almadığı maçlarda sahada geziyormu
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İşte size fırsat
Toplam 2
Yorum
tr şifreye ne gerek var , para verdinmi oynuyorlar vermedinmi sahada geziyorlar
Osmanlıspor, Bursaspor deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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