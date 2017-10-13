Osmanlıspor, Antalya kampını tamamladı

Süper Lig’in 8. haftasında Bursaspor’la karşılaşacak olan Başkent ekibi, 9 günlük Antalya kampını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Osmanlıspor, Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antalya'da 9 günlük bir kamp yapan Osmanlıspor, bugünkü antrenmanla da Antalya kampını tamamlamış oldu.



Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde bir otelin sahasında Antalya'daki son antrenmanına çıkan oyuncular, çalışmalara ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon ve 5'e 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılı ekip, saha kenarına kurulu istasyonlarda sprint çalışması yaptıktan sonra yarı sahada oynadıkları çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. 1 saat 10 dakika süren idmana tedavileri devam eden Sokol, Avdija, Özer Hurmacı ve Anıl Karaer katılmadı.



Osmanlıspor, bugün havayoluyla Ankara'ya geçecek ve Bursaspor maçının hazırlıklarına Batıkent Tesisleri'nde devam edecek.