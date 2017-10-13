Osmanlıspor, Antalya kampını tamamladı
Süper Lig’in 8. haftasında Bursaspor’la karşılaşacak olan Başkent ekibi, 9 günlük Antalya kampını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde bir otelin sahasında Antalya'daki son antrenmanına çıkan oyuncular, çalışmalara ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon ve 5'e 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılı ekip, saha kenarına kurulu istasyonlarda sprint çalışması yaptıktan sonra yarı sahada oynadıkları çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. 1 saat 10 dakika süren idmana tedavileri devam eden Sokol, Avdija, Özer Hurmacı ve Anıl Karaer katılmadı.
Osmanlıspor, bugün havayoluyla Ankara'ya geçecek ve Bursaspor maçının hazırlıklarına Batıkent Tesisleri'nde devam edecek.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:10
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Talisca ve Volkan Demirel hakkında soruşturma
Toplam 3
Yorum
ne adamsınız ya :D bide 3 puan versinler size işinize gelir dimi :D
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BEN HE HE 20 YILDIR TUZAĞA DÜŞÜYORSUNUZ
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G.Saray'a genç yetenek!
Toplam 18
Yorum
BÖYLE KEKLENECEKSENİZ YAPMAYIN!!! SONRAKİ SATIŞIN YARISI ALTINORDU YA VERİLECEKTİR ! HABER EKSİK YAPILMIŞ BİLEREK Mİ BİLMEYEREK Mİ SİZE KALMIŞ AYRICA YÜZDE 50 NE DEMEK YAAA!
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