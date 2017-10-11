Osmanlı hazır kıta

LİGDE ilk galibiyetini Kasımpaşa karşısında alan Osmanlıspor, milli arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiriyor. Hafta sonunda Bursa deplasmanında ter dökecek morsarılılar, zorlu maça moralli bir şekilde yüksek tempoda hazırlanıyor. Yeni Teknik Direktör İrfan Buz da Kasımpaşa galibiyetinin değer kazanması için Bursa'dan da puanla dönmeleri gerektiğini söyledi