NBA'de Houston Rockets'ın Indiana Pacers'ı 119-104 yendiği maçta Alperen Şengün yüzüne aldığı darbeyle mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kaldı. 14 dakika sahada kalan Alperen 7 sayı, 7 asistlik performans sergilerken gözüne gelen parmak sebebiyle oyun dışında kaldı. Sağ gözünde şişlik ve sol gözünde çizilmiş kornea tespit edildi.
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