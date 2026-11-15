Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa NBA Alperen resitali

Alperen resitali

Milli yıldızımız Alperen Şengün, 43 sayılık performansıyla maça damga vurdu

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 06:50
Alperen resitali

NBA Kupası'nda Houston Rockets'ın sahasında Utah Jazz'ı 125- 118 mağlup ettiği karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Alperen Şengün, 43 sayı, 12 ribaund ve 5 asistlik istatistikleriyle galibiyetin mimarlarından biri oldu. Hücumda takımını sırtlayan milli basketbolcu, ortaya koyduğu performansla kulüp tarihine de geçti. Şengün, bu istatistiklere ulaşarak Houston Rockets formasıyla Yao Ming ve James Harden'ın ardından söz konusu başarıyı elde eden ilk isim oldu.

İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Alperen Şengün, ortaya koyduğu performansla Houston Rockets'ın istatistiksel açıdan öne çıkan isimlerinden biri oldu. Milli basketbolcu, NBA'de bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada 23.1 sayı, 9.6 ribaund ve 7.6 asist ortalamaları yakaladı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'den golcü hamlesi!
Milli takımımız Fransa'da zafer peşinde!
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
Devletimiz unutmaz! Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın firari faili ile 2 şüpheli 11 yıl sonra Tatvan’da yakalandı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama!
Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spora aç mı gitmelisin, tok mu? Spora aç mı gitmelisin, tok mu? 01:39
Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! 01:14
Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama! Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama! 01:14
F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha! F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha! 01:14
"Önceliği futbol değildi!" "Önceliği futbol değildi!" 01:14
"Tek çiçekle bahar gelmiyor" "Tek çiçekle bahar gelmiyor" 01:14
Daha Eski
F.Bahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu! F.Bahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu! 01:14
Batrakov için flaş Real Madrid itirafı! Batrakov için flaş Real Madrid itirafı! 01:14
Transferde flaş gelişme! Fabio Miretti... Transferde flaş gelişme! Fabio Miretti... 01:14
İşte Matvey Kislyak'ın Türkçe performansı! İşte Matvey Kislyak'ın Türkçe performansı! 01:14
30 milyon Euro teklif gelirse yıldız isim gidebilir! 30 milyon Euro teklif gelirse yıldız isim gidebilir! 01:14
A Milli Takım'ın sorunu ne? Usta yazar yorumladı! A Milli Takım'ın sorunu ne? Usta yazar yorumladı! 01:14