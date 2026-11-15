Alperen resitali

NBA Kupası'nda Houston Rockets'ın sahasında Utah Jazz'ı 125- 118 mağlup ettiği karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Alperen Şengün, 43 sayı, 12 ribaund ve 5 asistlik istatistikleriyle galibiyetin mimarlarından biri oldu. Hücumda takımını sırtlayan milli basketbolcu, ortaya koyduğu performansla kulüp tarihine de geçti. Şengün, bu istatistiklere ulaşarak Houston Rockets formasıyla Yao Ming ve James Harden'ın ardından söz konusu başarıyı elde eden ilk isim oldu.

İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Alperen Şengün, ortaya koyduğu performansla Houston Rockets'ın istatistiksel açıdan öne çıkan isimlerinden biri oldu. Milli basketbolcu, NBA'de bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada 23.1 sayı, 9.6 ribaund ve 7.6 asist ortalamaları yakaladı.