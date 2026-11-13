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NBA yönetiminden Marcus Smart'a 3 maç men cezası

NBA'de Houston Rockets'ın ABD'li basketbolcusu Marcus Smart'a, rakibinin yüzüne yumruk attığı gerekçesiyle 3 maç men cezası verildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 10:36
NBA yönetiminden Marcus Smart'a 3 maç men cezası

NBA'de Houston Rockets ile Golden State Warriors arasında oynanan karşılaşmanın üçüncü periyodunun bitimine 21 saniye kala Marcus Smart'ın, Charles Bassey'nin yüzüne yumruk atmasının ardından cezalar belli oldu. NBA'in internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açılamada, Houston Rockets'ın ABD'li basketbolcusu Marcus Smart'a 3 maç men cezası verildiği belirtildi. Ücretsiz men cezası alan Smart'ın bu dönemde maaşından kesinti yapılacak.

Marcus Smart'ın cezasını Utah Jazz ile iç sahada oynayacakları müsabakayla çekmeye başlayacağı ifade edildi.

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