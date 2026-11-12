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Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Rockets, Warriors'u yendi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün double-double perfrmans sergilediği maçta sahasında Golden State Warriors'u 115-108 yendi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 10:17
Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Rockets, Warriors'u yendi!

Toyota Center'daki karşılaşmada Alperen Şengün, 19 sayı, 13 ribauntla "double-double" katkı verdiği Rockets, Warriors'un 8 maçlık galibiyet serisini bitirdi.

Sezonun 9. galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant 20, Amen Thompson 19 ve Fred VanVleet 18 sayıyla maçı tamamladı.

Warriors'ta Yaxel Lendeborg, 25 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken Brandin Podziemski'nin 19 sayısı sezonun 4. mağlubiyetini önleyemedi.

NBA'de Golden State Warriors'un 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

LAKERS GALİBİYET SERİSİNİ 7 MAÇA ÇIKARDI

Los Angeles Lakers, deplasmanda Milwaukee Bucks'u 123-112 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Fiserv Forum'a konuk olan Lakers'da Luka Doncic, 32 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Walker Kessler 10 sayı, 11 ribauntla "double-double" performans ortaya koydu.

Bucks'ta Tyler Herro 27 ve Jaime Jaquez 25 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

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