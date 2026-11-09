CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa NBA NBA'de Pistons'ı yenen Lakers, üst üste 5. galibiyetini aldı!

NBA'de Pistons'ı yenen Lakers, üst üste 5. galibiyetini aldı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Detroit Pistons'ı 121-116 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 12:52
NBA'de Pistons'ı yenen Lakers, üst üste 5. galibiyetini aldı!

Little Caesars Arena'da Pistons'a konuk olan Batı Konferansı lideri Lakers, Austin Reaves'in 43 sayı, 5 ribaunt, 4 asistle yıldızlaştığı maçı kazanarak üst üste 5 olmak üzere 9. galibiyetini aldı.

Luka Doncic'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği Lakers'ta Ziaire Williams ve Collin Sexton 17'şer sayı attı.

Sezonun üçüncü mağlubiyetini yaşayan Pistons'ta Daniss Jenkins 31 ve Kevin Huerter 24 sayı kaydetti.

76ERS, BULLS'U MAĞLUP ETTİ

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, United Center'da konuk olduğu Chicago Bulls'u 127-121'lik skorla geçti.

Bu sezon 9. maçını kazanan 76ers'ta Jaylen Brown 29, Tyrese Maxey 27 ve LeBron James 22 sayıyla oynadı. Milli basketbolcu Adem Bona ise sakatlığı sebebiyle mücadelede süre almadı.

Arka arkaya 7, sezonun 8. mağlubiyetini yaşayan Bulls'ta ise Matas Buzelis 19 ve Josh Giddey 19'ar sayı üretti.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Şampiyonluk oranlarında büyük güncelleme! İşte zirvenin favorisi
Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş açıklama!
DİĞER
İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!
Başkan Erdoğan'dan '111. Dönem Kaymakamlar Kurası'nda önemli mesajlar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Noa Lang sesleri!
Batrakov için resmi sözleşme açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA Konferans Ligi'nden Salah paylaşımı UEFA Konferans Ligi'nden Salah paylaşımı 13:53
Demir Ege Tıknaz Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı Demir Ege Tıknaz Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı 13:52
Vlahovic Beşiktaş'ta küllerinden doğdu! Vlahovic Beşiktaş'ta küllerinden doğdu! 13:21
F.Bahçe'de ayrılık kesinleşti! Belözoğlu biletini kesti F.Bahçe'de ayrılık kesinleşti! Belözoğlu biletini kesti 12:58
Lakers'tan üst üste 5. galibiyet! Lakers'tan üst üste 5. galibiyet! 12:52
G.Saray'da Noa Lang sesleri! G.Saray'da Noa Lang sesleri! 12:02
Daha Eski
F.Bahçe'nin yıldızı için İngiliz devleri sıraya girdi! F.Bahçe'nin yıldızı için İngiliz devleri sıraya girdi! 12:02
Beşiktaş'tan Anguissa hamlesi! Beşiktaş'tan Anguissa hamlesi! 11:24
Şampiyonluk oranlarında büyük güncelleme! İşte zirvenin favorisi Şampiyonluk oranlarında büyük güncelleme! İşte zirvenin favorisi 10:57
G.Saray'ı üzen haber! Rafael Leao... G.Saray'ı üzen haber! Rafael Leao... 10:18
Ömer Üründül'den Emre Belözoğlu'na uyarı! Ömer Üründül'den Emre Belözoğlu'na uyarı! 10:07
''Dün gece üç harika adam izledim...'' ''Dün gece üç harika adam izledim...'' 09:54