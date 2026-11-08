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Anasayfa NBA Alperen Şengün'lü Houston mağlup! İşte NBA'de gecenin sonuçları

Alperen Şengün'lü Houston mağlup! İşte NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 15 sayı kaydettiği karşılaşmada Phoenix Suns'a 102-99 mağlup oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 10:46
Alperen Şengün'lü Houston mağlup! İşte NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 15 sayıyla oynadığı maçta Phoenix Suns'a 102-99 yenildi.

Rockets'ın Mortgage Matchup Center'da Suns'a mağlup olduğu karşılaşmada yaklaşık 32 dakika süre alan Alperen Şengün, 15 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 1 blokla oynadı.

Sezonun üçüncü yenilgisini yaşayan Rockets'ta Kevin Durant 21 ve Amen Thompson 17 sayı kaydetti.

Üçüncü galibiyetini alan ev sahibi Suns'ta ise Devin Booker 24 ve Jalen Green 16 sayı attı.

Stephen Curry'den 41 sayı

Golden State Warriors, Chase Center'da ağırladığı Orlando Magic'i uzatmada 126-119 yendi.

Tamamı üst üste olmak üzere 7 galibiyete ulaşan Warriors'ta Stephen Curry 41 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Yaxel Lendeborg 23 sayı, 8 ribaunt üretti.

Peş peşe 4, sezonun 7. mağlubiyetini yaşayan Magic'te ise Franz Wagner 30, Tristan da Silva ve Wendell Carter Jr 19'ar sayı buldu.

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