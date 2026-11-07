NBA'den Kristaps Porzingis kariyerine ara verdi!

Golden State Warriors forması giyen Kristaps Porzingis, sağlık durumunu öncelik haline getirmek için basketbola ara verdiğini açıkladı.

Porzingis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Golden State Warriors'a en büyük saygıyı göstermek ve kendileriyle birlikte herkes için mantıklı bir çözüm bulmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sezon öncesinde Warriors ile sözleşme uzatan Porzingis, bu sezon forma giymeyi planladığını ancak antrenman kampına hazırlanırken vücudunun istediği şekilde karşılık vermediğini söyledi.

Porzingis, "İyiyim ancak bunun ne gerektirdiğini biliyorum. Kendimden beklediğim seviyede performans gösterebilecek durumda değilim." dedi.

Porzingis, iki sezon önce Boston'da geçirdiği viral rahatsızlığın ardından devam eden sağlık problemleriyle mücadele ediyordu.