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Anasayfa NBA Alperen'e övgü

Alperen'e övgü

Kevin Durant, Alperen Şengün’e övgü dolu sözler söyledi: “Ben Kevin Durant, Alperen Şengün’e övgü dolu sözler söyledi: “Ben ona artık dengim olarak bakıyorum. Sahada ne yaptığını biliyor”

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Alperen'e övgü

NBA yıldızı Kevin Durant, milli basketbolcu Alperen Şengün hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu. Milli oyuncumuzun artık ligdeki elit seviye yıldızlardan biri olduğunun altını çizen Durant, medyanın ve taraftarların Alperen'e bakış açısıyla kendi bakış açısı arasındaki farkları anlattı. Houston Rockets'tan takım arkadaşı Alperen hakkında konuşan Durant, "Ben buraya geldiğimde o zaten büyümüş, olgunlaşmış bir oyuncuydu. Ben Alpi'ye muhtemelen sizin baktığınız gibi bakmıyorum.

KENDİME DENK GÖRÜYORUM

Sizler ona karşı şöylesiniz; 'Küçük kardeşim' veya 'Bebek, 20 yaşında, İngilizce konuşamayan...' Ama ben buraya geldiğimden beri iki kez All-Star oldu. Artık ona bir dengim olarak bakıyorum. Bu yüzden sahaya çıkıp harika oynamasını bekliyorum. Benim için o hep bu seviyedeydi. Ona güveniyorum. Sahada ne yaptığını çok iyi biliyor ve oyuna etkisi inanılmaz seviyede" şeklinde konuştu.

Genç yıldızın gösterdi ği performanstan ve kali teden övgüyle bahseden Durant, Alperen'e olan güvenini vurguladı.

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