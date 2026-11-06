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Anasayfa NBA Golden State Warriors üst üste 6. galibiyetini aldı!

Golden State Warriors üst üste 6. galibiyetini aldı!

NBA'de heyecan devam ediyor. Sezonun flaş takımlarından Golden State Warriors evinde Miami Heat'i 120-100 mağlup ederek, üst üste 6. galibiyetini elde etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 10:06 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 10:10
Golden State Warriors üst üste 6. galibiyetini aldı!

NBA'de Golden State Warriors evinde Miami Heat'i 120-100 mağlup ederek, üst üste 6. galibiyetini elde etti.

NBA'de normal sezon heyecanı 2 maçla devam etti. Phoenix Suns, Mortgage Matchup Center'da karşılaştığı Orlando Magic'i 117-104'lük skorla mağlup etti ve 2. galibiyetini elde etti. Phoenix'te Devin Booker 30 sayı, Dillon Brooks 24 sayı ve Miles Bridges 18 sayıyla oynadı. Ligdeki 6. yenilgisini alan Orlando'da ise Wendell Carter Jr. 27 sayı, Tristan Da Silva 18 sayı, Franz Wagner ile Desmond Bane de 15'şer sayı kaydetti.

WARRİORS SERİYE BAĞLADI

Golden State Warriors ise Chase Center'da mücadele ettiği Miami Heat'i 120-100'luk skorla yendi. Ligde üst üste 6. galibiyetini kazanan Warriors'ta Stephen Curry 29 sayıyla ön plana çıkarken, Yaxel Okari Lendeborg da 17 sayıyla eşlik etti. Bu sezon 6. kez kaybeden Miami'de Davion Mitchell 22 sayı kaydederken, Giannis Antetokounmpo da 20 sayı, 14 ribaund ile double double yaptı.

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