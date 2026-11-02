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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa NBA Luka Doncic'in yıldızlaştığı gecede Los Angeles Lakers kazandı

Luka Doncic'in yıldızlaştığı gecede Los Angeles Lakers kazandı

NBA'de heyecan devam ediyor. Luka Doncic'in 45 sayıyla yıldızlaştığı maçta Los Angeles Lakers, Toronto Raptors'ı 131-125 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 11:04
Luka Doncic'in yıldızlaştığı gecede Los Angeles Lakers kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 45 sayıyla yıldızlaştığı maçta Toronto Raptors'ı 131-125 mağlup etti.

Crypto.com Arena'da Raptors'ı konuk eden Lakers, Doncic'in 45 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 5 top çalmayla ön plana çıktığı karşılaşmada galibiyete ulaştı.

Sezonun 5. maçını kazanan Lakers'ta Austin Reaves 19 ve Walker Kessler 16 sayı kaydetti.

Raptors'ta ise Scottie Barnes'ın 29 ve RJ Barrett'ın 22 sayısı, sezonun üçüncü mağlubiyetini engelleyemedi.

CELTİCS'TEN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Boston Celtics, Kia Center'da konuk olduğu Orlando Magic'i 108-97 yenerek tamamı art arda olmak üzere 5. galibiyetini aldı.

Celtics'te Jayson Tatum 32 ve Paul George 17 sayıyla oynadı.

Ev sahibi takımda ise Tristan da Silva ve Anthony Black'in 23'er sayısı, sezonun 4. yenilgisini önleyemedi.

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