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Anasayfa NBA Alperen Şengün'lü Houston evinde galip!

Alperen Şengün'lü Houston evinde galip!

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği NBA'de Houston Rockets evinde Oklahoma City Thunder'ı 119-98 mağlup etti. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 10:30
Alperen Şengün'lü Houston evinde galip!

NBA'de Houston Rockets evinde Oklahoma City Thunder'ı 119-98 mağlup ederken, milli basketbolcu Alperen Şengün 16 sayı, 9 ribaund, 9 asist ve 1 blokla oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 119-98'lik skorla mağlup etti ve 6. galibiyetini kazandı. Houston'da sakatlıktan dönen milli basketbolcu Alperen Şengün 33 dakika kaldığı parkede 16 sayı, 9 ribaund, 9 asist ve 1 blokla oynarken, Jabari Smith Jr. 30 sayı ve Marcus Smart da 24 sayı kaydetti. Bu sezonki 2. yenilgisini alan Oklahoma'da ise Shai Gilgeous Alexander 26 sayıyla ön plana çıktı.

PHİLADELPHİA DEPLASMANDA KAZANDI

Philadelphia 76ers, Spectrum Center'da karşılaştığı Charlotte Hornets'ı 109-104'lük skorla yendi ve üst üste 3, toplamda 6. galibiyetini elde etti. Philadelphia'da Tyrese Maxey 38 sayıyla takımının en skoreri olurken, milli basketbolcu Adem Bona da 22 dakika süre aldığı maçta 2 sayı, 5 ribaund, 3 asist 1 blok ve 1 top çalmayla mücadele etti. Ligdeki 4. mağlubiyetini yaşayan Charlotte'ta ise Grayson Allen 27 sayı, Brandon Miller 24 sayıyla oynasa da galibiyete yetmedi.

NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

Utah Jazz: 90 - Portland Trail Blazers: 112

Charlotte Hornets: 104 - Philadelphia 76ers: 109

New Orleans Pelicans: 121 - Atlanta Hawks: 99

Milwaukee Bucks: 111 - Cleveland Cavaliers: 136

Memphis Grizzlies: 136 - Sacramento Kings: 105

San Antonio Spurs: 121 - Minnesota Timberwolves: 111

Houston Rockets: 119 - Oklahoma City Thunder: 98

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