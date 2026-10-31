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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa NBA Houston Dallas'a kaybetti! İşte NBA'de gecenin sonuçları

Houston Dallas'a kaybetti! İşte NBA'de gecenin sonuçları

Houston Rockets deplasmanda oynadığı Dallas Mavericks'e 116-111 mağlup oldu ve bu sezon ilk kez kaybetti. Milli basketbolcu sakatlığı nedeniyle Alperen Şengün, mücadelede forma giymedi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 10:54
Houston Dallas'a kaybetti! İşte NBA'de gecenin sonuçları

Houston Rockets deplasmanda oynadığı Dallas Mavericks'e 116-111 mağlup oldu ve bu sezon ilk kez kaybetti.

NBA'de heyecan 10 maçla devam etti. Dallas Mavericks, American Airlines Center'da karşılaştığı Houston Rockets'ı 116-111'lik skorla mağlup etti ve üst üste 3, toplamda 4. galibiyetini elde etti. Dallas'ta Kyrie Irving 35 sayı, Cooper Flagg 33 sayı ve Daniel Gafford da 18 sayı kaydetti. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün sakatlığı nedeniyle forma giymezken, Kevin Durant 28 sayı, Jabari Smith Jr. da 22 sayıyla oynadı.

PHİLADELPHİA EVİNDE KAZANDI

Philadelphia 76ers ise Xfinity Mobile Arena'da mücadele ettiği New York Knicks'i 98-93'lük skorla yenerek ligdeki 5. galibiyetini kazandı. Philadelphia'da Tyrese Maxey 27 sayı, Anfernee Simons 21 sayı ve LeBron James de 20 sayıyla müsabakayı tamamlarken, milli basketbolcu Adem Bona ise 14 dakika kaldığı parkede 2 ribaund, 1 blokla oynadı. Bu sezonki 4. mağlubiyetini yaşayan New York'ta ise Jalen Brunson 24 sayı kaydederken, Karl-Anthony Towns da 22 sayı, 12 ribaund ile double double yaptı.

NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

Washington Wizards: 95 - Charlotte Hornets: 79

Toronto Raptors: 114 - Orlando Magic: 121

Boston Celtics: 125 - Chicago Bulls: 111

Brooklyn Nets: 94 - Detroit Pistons: 110

Philadelphia 76ers: 98 - New York Knicks: 93

Dallas Mavericks: 116 - Houston Rockets: 111

Miami Heat: 145 - Indiana Pacers: 125

Minnesota Timberwolves: 127 - Los Angeles Clippers: 101

Phoenix Suns: 120 - Denver Nuggets: 127

Golden State Warriors: 112 - Los Angeles Lakers: 95

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