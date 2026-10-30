Nikola Jokic tarihe geçti

NBA’de Nikola Jokic, formasını giydiği Denver Nuggets’ın deplasmanda New Orleans Pelicans’ı 104-91 yendiği maçta, NBA tarihinde 200 triple-double’a ulaşan ikinci oyuncu oldu.
NBA Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
NBA'de Nikola Jokic, formasını giydiği Denver Nuggets'ın deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 104-91 yendiği maçta, NBA tarihinde 200 triple-double'a ulaşan ikinci oyuncu oldu. NBA'de normal sezonlarda 200. triple-double'ını yapan Jokic, maçta 21 sayı, 13 ribaunt ve 10 asist kaydetti.