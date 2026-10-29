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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa NBA NBA'de Milwaukee Bucks'ı mağlup eden Houston Rockets 5'te 5 yaptı!

NBA'de Milwaukee Bucks'ı mağlup eden Houston Rockets 5'te 5 yaptı!

NBA'de Houston Rockets deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 132-100'lük skorla yendi ve 5'te 5 yaptı. İşte gecenin sonuçları... | Son dakika spor haberleri

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 11:02
NBA'de Milwaukee Bucks'ı mağlup eden Houston Rockets 5'te 5 yaptı!

NBA'de Houston Rockets deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 132-100'lük skorla mağlup etti ve 5'te 5 yaptı.

NBA'de normal sezon heyecanı 12 karşılaşmayla devam etti. Philadelphia, Gainbridge Fieldhouse'da karşılaştığı Indiana Pacers'ı 114-109'luk skorla mağlup etti ve bu sezonki 4. galibiyetini kazandı. Philadelphia'da LeBron James 13 sayı, 10 ribaund ile double double yaparken, Tyrese Maxey 27 sayı, Joel Embiid de 21 sayıyla oynadı. Takımda milli basketbolcu Adem Bona ise 4 dakika kaldığı parkede 1 sayı, 1 ribaund ve 1 blokla oynadı. Ligdeki 3. yenilgisini alan Indiana'da Pascal Siakam 26 sayı, Andrew Nembhard ve Aaron Nesmith de 18'er sayıyla mücadele etti.

HOUSTON DEPLASMANDA KAZANDI

Houston Rockets ise Fiserv Forum'da oynadığı Milwaukee Bucks'ı 132-100'lük skorla yendi. 2014-2015 sezonundan sonra ilk kez sezona 5'te 5 yaparak başlayan Houston'da Fred VanVleet 24 sayı, Amen Thompson 23 sayı ve Kevin Durant 18 sayı kaydederken, milli basketbolcu Alperen Şengün sakatlığı nedeniyle forma giymedi. Bu sezon 4. kez kaybeden Milwaukee'de ise Tyler Herro 23 sayı, Jaime Jaquez Jr. da 19 sayıyla oynadı.

NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

Atlanta Hawks: 117 - Miami Heat: 129

Cleveland Cavaliers: 121 - Washington Wizards: 111

Detroit Pistons: 97 - Charlotte Hornets: 89

Indiana Pacers: 109 - Philadelphia: 114

Toronto Raptors: 129 - Orlando Magic: 99

Chicago Bulls: 127 - New York Knicks: 133

New Orleans Pelicans: 91 - Denver Nuggets: 104

Milwaukee Bucks: 100 - Houston Rockets: 132

Minnesota Timberwolves: 114 - Golden State Warriors: 119

Utah Jazz: 111 - San Antonio Spurs: 117

Dallas Mavericks: 120 - Oklahoma City Thunder: 96

Los Angeles Clippers: 87 - Los Angeles Lakers: 103

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