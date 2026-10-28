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Anasayfa NBA NBA'de Lakers bu sezon ilk kez mağlup! Luka Doncic'in 41 sayısı yetmedi

NBA'de Lakers bu sezon ilk kez mağlup! Luka Doncic'in 41 sayısı yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 41 sayı attığı maçta, sahasında Portland Trail Blazers'a 136-129 yenildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 09:45
NBA'de Lakers bu sezon ilk kez mağlup! Luka Doncic'in 41 sayısı yetmedi

Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da oynanan karşılaşmada, Lakers'ta Doncic 41 sayı, 9 asist ve 5 ribauntla oynamasına rağmen takımının ilk mağlubiyetini önleyemedi.

Austin Reaves 26, Sandro Mamukelashvili 17 ve Walker Kessler 13 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Blazers'ta Ja Morant ve Deni Avdija 23'er sayıyla takımının en skorer isimleri olurken Robert Williams 14 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

BOSTON CELTICS UZATMALARDA KAZANDI

TD Garden'da oynanan mücadelede Boston Celtics, uzatmalarda Brooklyn Nets'i 125-124 yendi.

Celtics'te Jayson Tatum 40 sayı ve 8 asistle maçın en skorer ismi olurken Paul George 20, Derrick White 16 ve Jordan Walsh 15 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Nets'de Michael Porter 27 sayı, 12 ribauntla oynarken Julius Randle 24 ve Mikel Brown 17 sayı kaydetti.

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