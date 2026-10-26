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Anasayfa NBA NBA'de yürekleri yakan sakatlık! Jalen Williams'ın durumu takım arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu

NBA'de yürekleri yakan sakatlık! Jalen Williams'ın durumu takım arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu

NBA'de Oklahoma City Thunder'ın Los Angeles Clippers'ı konuk ettiği mücadelede Jalen Williams geçirdiği ağır sakatlıkla parkeye damga vurdu. Maçın son anlarında yaşanan talihsiz pozisyonda yıldız oyuncunun sakatlığı takım arkadaşlarını ve izleyenleri dehşete düşürdü.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 12:46
NBA'de yürekleri yakan sakatlık! Jalen Williams'ın durumu takım arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu

NBA'de büyük bir heyecana sahne olan Oklahoma City Thunder ile Los Angeles Clippers mücadelesinde, ev ekibinin skorer ismi Jalen Williams geçirdiği ağır sakatlıkla geceye damga vurdu.

Paycom Center'da büyük bir çekişmeyle geçen ve Thunder'ın 108-101 üstünlüğüyle biten müsabakanın son dakikalarına girilirken talihsiz bir olay yaşandı. Maçın bitimine 1 dakika 14 saniye kala potaya doğru smaca hareketlenen "J-Dub" lakaplı Williams, rakip savunmacı Kris Dunn'ın müdahalesiyle yere sert bir şekilde çakıldı.

Sol bacağı üzerine açısız ve dizden bükülü şekilde düşen genç yıldız, yerde büyük acı yaşadı. Sağlık görevlilerinin anında müdahale ettiği 25 yaşındaki basketbolcunun ayağındaki ciddi kırık parkede büyük bir şok yaratırken, takım arkadaşlarının gözyaşlarını tutamayarak yaşadığı dehşet kameralara yansıdı.

Salonu terk ederken taraftarların alkışlarına sedye üzerinden iki başparmağıyla karşılık veren Williams'ın manzarası yürekleri burktu. Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan takım arkadaşı Shai Gilgeous-Alexander ise gözyaşları içinde, "Sadece onun adına çok üzgünüm, tek düşündüğümüz şey o" diyerek yaşanan trajedinin boyutunu özetledi.

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