Alperen şov

NBA’deki gururumuz Alperen Şengün, Houston Rockets’ın Atlanta Hawks’ı 121-114 yenerek “3’te 3” yaptığı maçta 17 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle oynadı.
NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "doubledouble" yaptığı maçta Atlanta Hawks'ı 121-114 yendi. NBA'e 8 maçla devam edildi. State Farm Arena'da Hawks'a konuk olan Rockets, 17 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 1 top çalma ile oynayan Alperen Şengün'ün katkısıyla kazanarak 3'te 3 yaptı. Houston'da Kevin Durant 22 sayı ile takımın en skorer ismi oldu. Reed Sheppard 19 sayı – 6 ribaund – 7 asist kaydederken Tari Eason 19 sayı attı. Amen Thompson ise 17 sayıyla bitirdi. Jabari Smith 14, Bogdan Bogdanovic 11 sayı kaydetti. Atlanta'da Jalen Johnson 26 sayı – 9 ribaund – 16 asistle harika oynadı. Nickeil Alexander-Walker 18 sayı üretirken Dyson Daniels 18 sayıyla bitirdi. CJ McCollum 17 sayı atarken Aaron Wiggins 16 sayı kaydetti. Joel Embiid'in 28 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple-double" performans sergilediği 76ers'ta Jaylen Brown 27 ve Tyrese Maxey, 26 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Adem Bona, yaklaşık 10 dakika süre aldığı karşılaşmayı 1 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.