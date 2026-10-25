Alperen şov

NBA'de Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 29 sayıyla oynadığı maçta San Antonio Spurs'ü 114-110 mağlup etti. Moody Center'da oynanan karşılaşmada 36 dakika süre alan Alperen Şengün, mücadeleyi 29 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve 1 blokla tamamladı. Son çeyrekte 14 sayı bulan milli oyuncu, Spurs'ün 104-103 öne geçtiği bölümde üst üste dört hücumda sayı üreterek takımını yeniden öne taşıdı. Karşılaşmanın son saniyesinde Amen Thompson, Victor Wembanyama'nın beraberlik için denediği turnikeyi blokladı. Sezona 2'de 2 ile başlayan Rockets'ta Kevin Durant 20 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Thompson ise 20 sayı, 10 ribauntla oynadı.