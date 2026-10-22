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Anasayfa NBA Alperen Şengün'den sezona müthiş başlangıç

Alperen Şengün'den sezona müthiş başlangıç

NBA'de Houston Rockets konuk ettiği Dallas Mavericks'i 128-110 mağlup etti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 23 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 11:19
Alperen Şengün'den sezona müthiş başlangıç

NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets evinde karşılaştığı Dallas Mavericks'i 128-110'luk skorla mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 30 dakika parkede kalırken, 23 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle oynadı. Takımda Kevin Durant ile Jabari Smith de 30'şar sayı kaydetti.

Dallas'ta ise Cooper Flagg 32 sayı, Marcus Sasser 17 sayı ve Kyrie Irving de 15 sayıyla mücadele etti. Milli basketbolcu Tarık Biberovic sakatlığından dolayı forma giymedi.

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