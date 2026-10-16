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Anasayfa NBA Alperen Şengün'den üst üste bloklar!

Alperen Şengün'den üst üste bloklar!

NBA'de sezon öncesi hazırlık maçında Oklahoma City Thunder ile karşılaşan Houston Rockets, mücadeleyi 116-89 kazanırken Alperen Şengün'ün performansı geceye damga vurdu. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 13:11
Alperen Şengün'den üst üste bloklar!

NBA'de sezon öncesi hazırlık maçı kapsamında Alperen Şengün'lü Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı ağırladı. Toyota Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım, 116-89 kazandı. Rockets'ın farklı galibiyet aldığı mücadelede milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün performansı büyük beğeni topladı. 14 sayı, 7 ribaund, 5 asist istatistikleri ile maçı tamamlayan Şengün, rakiplerini üst üste iki kez blokladığı pozisyonla geceye damga vurdu. O anlar, NBA'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

İŞTE O POZİSYON

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