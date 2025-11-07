CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler NBA Milli basketbolcumuz Alperen Şengün NBA'in MVP sıralamasında ilk 10'da!

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün NBA'in MVP sıralamasında ilk 10'da!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, 2025-26 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) sıralamasında ilk 10'da yer aldı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 23:58
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün NBA'in MVP sıralamasında ilk 10'da!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, 2025-26 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) sıralamasında ilk 10'da yer aldı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Oklahoma City Thunder oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, bu sezon gösterdiği 33.3 sayı, 6.3 asist, 5.4 ribaunt ortalamasıyla MVP sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Listede 10. sırada yer alan milli basketbolcu ise bu sezon 22.4 sayı, 9.9 ribaunt ve 7.3 asist ortalaması yakaladı.

Gilgeous-Alexander dışında ilk 10'da sırasıyla Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Josh Giddey (Chicago Bulls), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Stephen Curry (Golden State Warriors) ve Alperen Şengün (Houston Rockets) bulunuyor.

