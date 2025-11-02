CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA NBA'da Rockets Celtics deplasmanında galip! Alperen Şengün "triple double"ın kıyısından döndü

NBA'da Rockets Celtics deplasmanında galip! Alperen Şengün "triple double"ın kıyısından döndü

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Boston Celtics'i 128-101 mağlup ederken Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, "triple-double"a yaklaşan performansıyla takımının galibiyetine katkıda bulundu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 11:20
NBA'da Rockets Celtics deplasmanında galip! Alperen Şengün "triple double"ın kıyısından döndü

TD Garden'da oynanan maçta 30 dakika süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle oynayarak "triple-double"a yaklaştı.

Üst üste üçüncü galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant 26, Amen Thompson 17 sayı attı.

Celtics'te Baylor Scheierman 17, Payton Pritchard 14, Jaylen Brown 12 sayıyla oynadı.

WARRIORS, SON DAKİKADA KAYBETTİ

Indiana Pacers'a konuk olan Golden State Warriors, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 114-109 kaybetti.

Bu sezon ilk galibiyetini alan ev sahibi ekipte Aaron Nesmith 31, Pascal Siakam 27, Quenton Jackson 23 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Warriors'ta ise Stephen Curry 24 sayı, Jimmy Butler 20 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, Jonathan Kuminga 17 sayılık performans sergiledi.

