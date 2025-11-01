CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler NBA NBA'de Adem Bona'lı Philadelphia 76ers bu sezon ilk kez mağlup!

NBA'de Adem Bona'lı Philadelphia 76ers bu sezon ilk kez mağlup!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Boston Celtics'e 109-108 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 10:41
NBA'de Adem Bona'lı Philadelphia 76ers bu sezon ilk kez mağlup!

NBA'de 8 maç yapıldı. Xfinity Mobile Arena'da oynanan karşılaşmada, 76ers'da Tyrese Maxey 26 sayı ve 14 asistle "double-double" yaptı.

Adem Bona, 2 sayı, 3 ribaunt ve 2 blokla oynarken Joel Embiid ise 20 sayı üretti.

Celtics'de Jaylen Brown 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Anfernee Simons 19, Payton Pritchard ve Derrick White 15'er sayıyla oynadı.

76ers, beş maç sonunda ilk mağlubiyetini yaşadı, Celtics ise altı maç sonunda üç galibiyet ve üç mağlubiyete sahip.

LUKA DONCIC, 44 SAYIYLA LAKERS'I GALİBİYETE TAŞIDI

FedEx Forum'da oynanan karşılaşmada, Los Angeles Lakers, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 117-112 yendi.

Lakers'da Luka Doncic, 44 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı. Austin Reaves 21 sayıyla oynarken, Jake LaRavia 13 sayı kaydetti.

Grizzlies'da Cedric Coward 13 sayı ve 10 ribauntla " double-double" yaparken, Jock Landale ve Jaylen Wells 16'şar sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 108-128

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 108-109

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 101-112

Chicago Bulls-New York Knicks: 135-125

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 112-117

Phoenix Suns-Utah Jazz: 118-96

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 109-107

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 126-124

