NBA'de ilk play-off maçına çıkan Alperen Şengün'ün 26 sayısı Rockets'ın galibiyetine yetmedi

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı ikinci sırada bitiren Rockets, play-off ilk tur serisi birinci maçında konferans 7'ncisi Warriors'ı ağırladı.

Rockets'ta yaklaşık 36 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 26 sayı, 9 ribaunt, 1 asist ve 3 top çalmayla takımını sırtlasa da mağlubiyeti engelleyemedi. Dillon Brooks ve Jabari Smith Jr ise 11'er sayı kaydetti.

Seride 1-0 öne geçen Warriors'ta Stephen Curry 31 sayı, 6 ribaunt ve Jimmy Butler 25 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

THUNDER'DAN 51 SAYI FARK

Batı Konferansı birincisi Oklahoma City Thunder, konferans 8'incisi Memphis Grizzlies'i 51 sayı farkla 131-80 yenerek play-off ilk tur serisinde 1-0 üstünlük yakaladı.

Thunder'da Aaron Wiggins 21, Jalen Williams 20, Chet Holmgren 19 ve Shai Gilgeous-Alexander 15 sayı attı.

Konuk takım Grizzlies'te ise Ja Morant ve Marvin Bagley'nin 17'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 131-80 (1-0)

Boston Celtics-Orlando Magic: 103-86 (1-0)

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 121-100 (1-0)

Houston Rockets-Golden State Warriors: 85-95 (0-1)