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Haberler NBA Alperen Şengün Houston'ı NBA Kupası yarı finaline taşıdı

Alperen Şengün Houston'ı NBA Kupası yarı finaline taşıdı

Son dakika spor haberleri: NBA'deki temsilcimiz Alperen Şengün, Houston Rockest'ın Golden State Warriors'ı 91-90 mağlup ettiği maçta maçın yıldızı oldu. Milli basketbolcumuz mücadeleyi 26 sayı, 11 ribaund ve 5 asistlik katlıyla tamamladı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 10:05
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Alperen Şengün Houston'ı NBA Kupası yarı finaline taşıdı

Houston Rockets, Golden State Warriors'ı 91-90 mağlup etti. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün 26 sayı, 11 ribaund ve 5 asistlik performansıyla maça damga vurdu. Bu sonucun ardından Houston Las Vegas'ta oynanacak NBA Kupası yarı finallerine gitmeye hak kazandı.

Jalen Green'in bitime 3,5 saniye kala iki serbest atış isabeti bulmasıyla Houston, Warriors'a karşı 15 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı ve 20 Şubat 2020'den bu yana ekibe karşı ilk galibiyetini aldı.

Jabari Smith Jr. 15 sayı kaydederken, Green 12 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle, Amen Thompson ise 10 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.

Rockets, Salı gecesi diğer Batı çeyrek final maçında Dallas Mavericks'i yenen Oklahoma City Thunder ile bu Cumartesi günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Warriors ise Pazar günü Mavericks'e karşı oynayacak.

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