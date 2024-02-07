Haberler NBA Indiana Pacers 132-129 Houston Rockets (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Indiana Pacers 132-129 Houston Rockets (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberleri... NBA'de milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün "double double" yaptığı maçta Houston Rockets Indiana Pacers'a 132-129 yenildi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 10:22
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Indiana Pacers 132-129 Houston Rockets (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers, sahasında Houston Rockets'ı 132-129 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 20 sayı, 10 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği maçta Pacers'a 3 sayı farkla yenilen Rockets, bu sezon 27. mağlubiyetini yaşadı.

Ev sahibi ekipte Pascal Siakam 29 sayı, 4 ribaunt, 4 asist; Myles Turner 21 sayı, 3 ribaunt ve Tyrese Haliburton 18 sayı, 7 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Rockets'ta Jalen Green 30 sayı, 3 ribaunt; Dillon Brooks 23 sayı, 3 ribaunt ve Jabari Smith 20 sayı, 9 ribauntla salondan ayrıldı.

SUNS EVİNDE BUCKS'I YENDİ

Phoenix Suns, Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Milwaukee Bucks'ı 114-106 mağlup etti.

Suns'ta Devin Booker 32 sayı, 4 asist; Kevin Durant 28 sayı, 10 ribaunt; Bradley Beal 25 sayı, 10 ribaunt ve Jusuf Nurkic 10 sayı, 10 ribauntluk performans ortaya koydu.

Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 10 ribaunt, 6 asist; Malik Beasley 22 sayı, 4 ribaunt ve Pat Connaughton 12 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle mücadeleyi tamamladı.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Houston Rockets: 132-129

Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 107-119

New York Knicks-Memphis Grizzlies: 123-113

Miami Heat-Orlando Magic: 121-95

Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 129-123 (uzatmada)

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 124-117

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 114-106

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