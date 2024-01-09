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NBA ALL STAR MAÇI NE ZAMAN? | 2023-2024 NBA All Star maçı hangi kanalda?

NBA All Star heyecanı tüm dünyada bekleniyor. Alperen Şengün'ün de kadroda olması beklenen NBA All Star tarihi ve yayıncısı merak konusu oldu. Peki, 2023-2024 NBA All Star maçı hangi kanalda?

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 17:30
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NBA ALL STAR MAÇI NE ZAMAN? | 2023-2024 NBA All Star maçı hangi kanalda?

Tüm dünyada gözler NBA All Star'a çevirildi. Dünyaca ünlü basketbol organizasyonu NBA All Star tarihi yaklaştıkça heyecan artıyor. All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasında ilk sonuçlar da açıklandı. Peki, NBA All Star 2023-2024 maçı ne zaman? Alperen Şengün All Star olacak mı? İşte detaylar...

NBA ALL STAR MAÇI NE ZAMAN?

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 18 Şubat'ta oynanacak. Kritik maçı S Sport yayınlayacak.

ALPEREN ŞENGÜN ALL STAR OLACAK MI? İŞTE İLK SONUÇLAR

NBA'den yapılan açıklamaya göre şu ana kadar en çok tercih edilen isim, 2 milyon 171 bin 812 oyla Giannis Antetokounmpo olurken onu 2 milyon 8 bin 645 oyla LeBron James takip etti. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 335 bin 115 oyla 7. sırada yer aldı. Taraftar oylaması, maça ilk 5'lerde başlayacak oyuncuları belirlerken yapılacak oyuncu seçimine de etki ediyor. NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.

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