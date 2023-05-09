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NBA'de Nikola Jokic'e para cezası verildi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Denver Nuggets'ta forma giyen all-star oyuncu Nikola Jokic, maç sırasında seyircilerle yaşadığı sözlü ve fiziksel münakaşa nedeniyle 25 bin dolar para cezası aldı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 10:30
NBA'de Nikola Jokic'e para cezası verildi

NBA Başkan Yardımcısı ve Basketbol Operasyonları Sorumlusu Joe Dumars tarafından yapılan açıklamada, Jokic'in taraftarlarla yaşadığı temasın uygunsuz hareket olarak değerlendirilmesi sebebiyle söz konusu cezanın verildiğini belirtti.

Phoenix Suns'ın konuk ettiği Denver Nuggets'ı 129-124 yenerek seriyi 2-2'ye getirdiği Batı Konferansı yarı final serisi dördüncü maçının bitimine 2 dakika 36 saniye kala, oyun alanından dışarı çıkan top, seyircilerin bulunduğu tribünde Suns'ın sahiplerinden Mat Ishbia'nın eline gelmişti. Tribünlere gelerek, meşin yuvarlağı vermek istemeyen Ishbia'nın elinden topu zorla almaya çalışan Jokic, diğer taraftarlarla da sözlü münakaşaya girmişti. Bu olayın ardından Sırp basketbolcuya teknik faul verilmişti.

Son üç sezon içinde iki kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Jokic, bu sezon play-off'larda 30.8 sayı, 13.1 ribaunt ve 9.2 asist ortalamasıyla oynuyor.

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