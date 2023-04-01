Boston’dan 41 sayı fark

NBA'de Doğu Konferansı'nda ikinci sırada bulunan Celtics, zirvenin sahibi Bucks'ı 41 sayı farkla mağlup ederek 53. galibiyetini aldı. 140-99'luk zaferde Jayson Tatum 40 sayı, 8 ribaunt ve Jaylen Brown 30 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle ön plana çıkan isimler oldu.
NBA'deDoğu Konferansı'nda ikinci sırada bulunan Celtics, zirvenin sahibi Bucks'ı 41 sayı farkla mağlup ederek 53. galibiyetini aldı. 140-99'luk zaferde Jayson Tatum 40 sayı, 8 ribaunt ve Jaylen Brown 30 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle ön plana çıkan isimler oldu.