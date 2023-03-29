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Curry 39 sayı attı Golden State Warriors sahasında New Orleans Pelicans'ı devirdi! İşte NBA'de sonuçlar

Amerikan Basketbol Ligi'nde heyecan sürüyor. Batın Konferans'ında Stephen Curry'nin 39 sayı kaydettiği gecede Golden State Warriors, sahasında New Orleans Pelicans'ı 120-109 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 11:17 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 11:20
Curry 39 sayı attı Golden State Warriors sahasında New Orleans Pelicans'ı devirdi! İşte NBA'de sonuçlar

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, sahasında Orlando Magic'i 113-108 yenerek art arda 7. galibiyetini aldı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı ikincisi Grizzlies, Desmond Bane'in 31 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla öne çıktığı maçta Magic'i mağlup ederek sezonun 48. galibiyetine ulaştı.

Ev sahibi ekipte Xavier Tillman 20, Jaren Jackson Jr ve Luke Kennard 16'şar sayı kaydetti.

Magic'te Franz Wagner'in 25 ve Paolo Banchero'nun 24 sayısı sezonun 44. mağlubiyetini engelleyemedi.

Warriors'tan kritik galibiyet

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Golden State Warriors, sahasında New Orleans Pelicans'ı 120-109 yendi.

Bu sezon 40. galibiyetini alan konferans 6'ncısı Warriors'ta Stephen Curry, 39 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle mücadele etti. Jordan Poole 21 ve Klay Thompson 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Konferans 8'incisi Pelicans'ta (38 galibiyet, 38 mağlubiyet) Brandon Ingram, 26 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ve Trey Murphy 21 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle oynadı.

Bu arada Cleveland Cavaliers'ta milli basketbolcu Cedi Osman, Atlanta Hawks'a 120-118 yenildikleri karşılaşmayı 3 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.

Sonuçlar

Washington Wizards-Boston Celtics: 130-111

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 120-118

Toronto Raptors-Miami Heat: 106-92

Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 113-108

Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 134-137

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 120-109

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