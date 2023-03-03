Haberler NBA LeBron James en az 3 hafta yok

LeBron James en az 3 hafta yok

NBA'da Los Angeles Lakers'ta forma giyen yıldız basketbolcu LeBron James, sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta daha parkelerden uzak kalacak.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 14:31
LeBron James en az 3 hafta yok

Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James'in sakatlığı uzayacak. Lakers'ın, Dallas Mavericks ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan LeBron'un durumunun 3 hafta sonra yeniden değerlendirmeye alınacağı ifade edildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki basketbolcunun detaylı sağlık kontrolünden geçtiği ve sağ ayağındaki sakatlığının tedavisine devam edildiği belirtildi. ABD'li oyuncunun iyileşme sürecine göre parkelere dönüş tarihi netleşecek.

LeBron James, bu sezon 29.5 sayı, 8.4 ribaund ve 6.9 asist ortalamalarıyla oynuyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a 100 milyonluk dev gelir! Cimbom'a transfer piyangosu...
YÖK Başkanı Özvar açıkladı: "Depremden etkilenen öğrencilerimizden katkı payı alınmayacak"
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Icardi'nin alternatifi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
NBA'da Şubat ayının en iyileri!
Doncic ve Irving geceye damga vurdu! İşte gecenin sonuçları
Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri, şartları 2023
Berat Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler
Oruç kefareti ne kadar? 2023 Diyanet
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
LeBron en az 3 hafta yok LeBron en az 3 hafta yok 14:31
Moura ve Zaniolo en kötüler arasında! İşte o anket Moura ve Zaniolo en kötüler arasında! İşte o anket 14:13
Çebi: Kalplerimiz buruk bir şekilde kutluyoruz Çebi: Kalplerimiz buruk bir şekilde kutluyoruz 12:39
Trabzonspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 12:47
F.Bahçe taraftarı Kayserispor maçında yer almayacak! F.Bahçe taraftarı Kayserispor maçında yer almayacak! 13:01
F.Bahçe'den açıklama! F.Bahçe'den açıklama! 14:00
Daha Eski
Napoli - Lazio maçı saat kaçta? Napoli - Lazio maçı saat kaçta? 11:09
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori... Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori... 11:43
Uruguay aday kadrosunu açıkladı! Süper Lig'den 3 isim... Uruguay aday kadrosunu açıkladı! Süper Lig'den 3 isim... 11:56
Formula 1 ne zaman başlayacak Formula 1 ne zaman başlayacak 11:59
NBA'da Şubat ayının en iyileri! NBA'da Şubat ayının en iyileri! 12:10
Welinton'a Brezilya'dan sürpriz talip! Welinton'a Brezilya'dan sürpriz talip! 12:21