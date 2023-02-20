NBA All-Star'da tarihi performans Tatum'dan geldi

NBA All-Starda LeBron James ve Giannis Antetokounmpo'nun takımları karşı karşıya geldi. 72. kez düzenlenen NBA All-Star organizasyonu ABD'nin Salt Lake City şehrinde düzenlendi. Karşılaşmayı Giannis'in takımı LeBron'un takımını 184-175 mağlup etti.

JAYSON TATUM ALEV ALDI

NBA ekiplerinden Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, maçta adeta durdurulamadı. Yıldız basketbolcu karşılaşmada 55 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle tamamladı. Aynı zamanda 10 üçlük atarak, NBA All-Star tarihinin bir maçta en çok sayı atan oyuncusu olup Kobe Bryant MVP ödülünü kazandı.

LEBRON İÇİN TALİHSİZ GECE

NBA tarihinin en iyi basketbolcularından olan LeBron James 19. kez All-Star'a seçildi. Tecrübeli yıldız maçta talihsiz bir an yaşayarak sakanladı ve maça devam edemedi. LeBron oynadığı sürede 13 sayı ve 4 asist yaptı. All-Star kariyer rekorunu 426'ya çıkardı.