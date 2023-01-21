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NBA'de gecenin sonuçları!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Indiana Pacers'ı 134-111 yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 10:12
NBA'de gecenin sonuçları!

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Nuggets, Jamal Murray'nin 17 sayı, 10 ribaunt, 14 asistle "triple-double" yaptığı maçta Pacers'ı mağlup etti.

Yıldız oyuncu Nikola Jokic'in forma giymediği ev sahibi takımda Aaron Gordon 28 ve Michael Porter Jr 19 sayıyla sezonun 33. galibiyetine katkı sağladı.

Pacers'ta Bennedict Mathurin'in 19 ve Chris Duarte'nin 18 sayısı, sezonun 24. mağlubiyetini engelleyemedi.

IRVİNG'DEN 48 SAYI

Doğu Konferansı 4'üncüsü Brooklyn Nets, deplasmanda Utah Jazz'ı 117-106 mağlup ederek 4 maç sonra kazandı ve 28 galibiyete ulaştı.

Kyrie Irving, 48 sayı, 11 ribaunt, 6 asist 4 top çalmayla Nets'in galibiyetinde ön plana çıktı.

Bu sezon 25. mağlubiyetini yaşayan Jazz'da Jordan Clarkson 29, Lauri Markkanen 22 sayı attı.

SABONİS'TEN "TRİPLE-DOUBLE"

Sacramento Kings, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 118-113 yenerek arka arkaya 6, sezonun 26. galibiyetini elde etti.

Batı Konferansı üçüncüsü Kings'te Domantas Sabonis, 18 sayı, 14 ribaunt, 14 asistle "triple-double" yaptı. Keegan Murray 29, De'Aaron Fox ise 25 sayı buldu.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 37 ve Isaiah Joe'nun 21 sayısı, sezonun 24. yenilgisini önleyemedi.

Öte yandan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın evinde Golden State Warriors'a 120-114 kaybettiği mücadelede 13 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadı.

SONUÇLAR

Orlando Magic-New Orleans Pelicans: 123-110

Atlanta Hawks-New York Knicks: 139-124

Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 114-120

Dallas Mavericks-Miami Heat: 115-90

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 126-131

Denver Nuggets-Indiana Pacers: 134-111

Utah Jazz-Brooklyn Nets: 106-117

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 122-121

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 118-113

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