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Joel Embiid 41 attı Philadelphia 76ers kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in yüksek performansının yardımıyla Los Angeles Clippers'ı 120-110 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 11:07
Joel Embiid 41 attı Philadelphia 76ers kazandı!

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Sixers, rakibini deplasmanda 10 sayı farkla geçerek Doğu Konferansı'nda üst sıralardaki mücadelesini sürdürdü.

Art arda üçüncü, sezonun ise 28. galibiyetine ulaşan konferans üçüncüsü Sixers'ta all-star Embiid 41 sayı ve 9 ribaunt, Tyrese Maxey 22 sayı, Tobias Harris 20 sayı, 6'şar asist ve ribaunt, 5 top çalma, James Harden 6 sayı ve 9 asist, oyuna sonradan girerek 2 dakika 53 saniye sahada kalan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 4 sayı ve 1 ribauntla skora katkıda bulundu.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 23'te eşitlenen Clippers'ta Kawhi Leonard 27 sayı ve 4 ribaunt, Norman Powell 16 sayı, Paul George 13 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Ivica Zubac 12 sayı ve 9 ribaunt, Terance Mann 12 sayı, 4'er asist ve ribauntla oynadı.

GECENİN SONUÇLARI

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 130-122

San Antonio Spurs-Brooklyn Nets: 106-98

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 122-113

Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers: 110-120

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