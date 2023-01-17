Alperen Şengün Shaquille O'Neal'ı geçti! Rekor gecesi

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün parladığı maçta Los Angeles Lakers'a 140-132 mağlup oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün karşılaşmayı 33 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle tamamladı.



Kariyer rekoru kıran 20 yaşındaki oyuncu, NBA efsanelerinden Shaquille O'Neal'i geçerek bir maçta bu istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.

Son 5 sezonda devrede %80 ile 20 sayı atıp 3 blok yapan NBA oyuncuları:



Anthony Davis

Giannis Antetokounmpo

Alperen Şengün



Alperen Şengün rekor maçındaki istatistikleri;



- 33 sayı

- 15 ribaund

- 6 asist

- 4 blok

- 14/17 saha içi isabeti