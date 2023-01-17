Haberler NBA Alperen Şengün Shaquille O'Neal'ı geçti! Rekor gecesi

Alperen Şengün Shaquille O'Neal'ı geçti! Rekor gecesi

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün parladığı maçta Los Angeles Lakers'a 140-132 mağlup oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün karşılaşmayı 33 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle tamamladı. Kariyer rekoru kıran 20 yaşındaki oyuncu, NBA efsanelerinden Shaquille O'Neal'i geçerek bir maçta bu istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 09:42
Alperen Şengün Shaquille O'Neal'ı geçti! Rekor gecesi

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün parladığı maçta Los Angeles Lakers'a 140-132 mağlup oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün karşılaşmayı 33 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle tamamladı.

Kariyer rekoru kıran 20 yaşındaki oyuncu, NBA efsanelerinden Shaquille O'Neal'i geçerek bir maçta bu istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.

Son 5 sezonda devrede %80 ile 20 sayı atıp 3 blok yapan NBA oyuncuları:

Anthony Davis
Giannis Antetokounmpo
Alperen Şengün

Alperen Şengün rekor maçındaki istatistikleri;

- 33 sayı
- 15 ribaund
- 6 asist
- 4 blok
- 14/17 saha içi isabeti

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