Alperen Şengün Shaquille O'Neal'ı geçti! Rekor gecesi

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün parladığı maçta Los Angeles Lakers'a 140-132 mağlup oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün karşılaşmayı 33 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle tamamladı.
Kariyer rekoru kıran 20 yaşındaki oyuncu, NBA efsanelerinden Shaquille O'Neal'i geçerek bir maçta bu istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.
Son 5 sezonda devrede %80 ile 20 sayı atıp 3 blok yapan NBA oyuncuları:
Anthony Davis
Giannis Antetokounmpo
Alperen Şengün
Alperen Şengün rekor maçındaki istatistikleri;
- 33 sayı
- 15 ribaund
- 6 asist
- 4 blok
- 14/17 saha içi isabeti