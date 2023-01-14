NBA'de gecenin sonuçları!

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Nuggets, Clippers'ı 12 sayı farkla geçerek bu sezon 29. galibiyetini elde etti.

Nuggets'ta Jamal Murray 24 sayı, 8 ribaunt, 4 asistle takımının en skorer ismi olurken, Michael Porter Jr. 22, Aaron Gordon 17, Kentavious Caldwell-Pope 14 sayı kaydetti.

Kawhi Leonard'ın 24 sayı, 8 ribauntluk çabasının yetmediği Clippers'ta, Norman Powell 18, Marcus Morris ve John Wall 16'şar sayıyla maçı tamamladı.

SABONİS "TRİPLE DOUBLE" YAPTI SACRAMENTO KAZANDI

Sahasında Houston Rockets'ı 139-114 gibi farklı bir skorla mağlup eden Sacramento Kings, üst üste 3, bu sezon ise 23'üncü galibiyetine uzandı.

Ev sahibi takımda Litvanyalı Domantas Sabonis, 19 sayı, 15 ribaunt ve 16 asistlik performansıyla "triple double" yaptı. Harrison Barnes 27, De'Aaron Fox 24, Terence Davis 22 sayı kaydetti.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 14 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadığı konuk takımda, çaylak Jabari Smith 27 sayı, 8 ribaunt, Jalen Green de 27 sayı, 2 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 110-116

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 111-113

Washington Wizards-New York Knicks: 108-112

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 113-144

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 110-124

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 121-116

Utah Jazz-Orlando Magic: 112-108

Sacramento Kings-Houston Rockets: 139-114

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 103-115