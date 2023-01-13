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Alperen’in tarihi gecesi

Houstan Rockets forması giyen Alperen Şengün, Sacramento Kings'e karşı 10 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle NBA'de triple double yapan en genç pivot oldu. İlk kez triple double ile oynayan 22 yaşındaki yıldız, kulüp tarihinde bu başarıya ulaşan en genç oyuncu oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 06:50
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Alperen Şengün NBA tarihine geçti
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